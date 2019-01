Pescado a la española Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Filetes de tilapia cocidos sobre una mezcla de garbanzos y verduras salteadas, como la cebolla, pimiento, jitomates y aceitunas. Ingredientes 1 cucharada de aceite vegetal

1 cebolla mediana, picada

1 diente de ajo, picado finamente

2 pimientos rojos, sin semillas y en rajas

1 cebolla grande, en rebanadas delgadas

3 jitomates, picados

4 aceitunas, picadas

450 gramos de garbanzos precocidos o enlatados, escurridos 1/4 taza de perejil fresco, picado

3 cucharadas de páprika

4 cucharadas de comino en polvo

1 cucharadita de chile en polvo

2 cucharadas de caldo de pollo granulado

Sal al gusto

2 1/4 kilos de filetes de tilapia (u otro pescado blanco) Cómo hacerlo 1. Calienta un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega el aceite, luego la cebolla y el ajo. Cocina hasta que se hayan ablandado un poco. Añade el pimiento, cebolla, jitomate, aceitunas y garbanzos. Cocina hasta que los pimientos se hayan ablandado un poco. 2. Espolvorea los vegetales con perejil, páprika, comino, chile en polvo y caldo de pollo granulado. Mueve hasta incorporar. Coloca el pescado sobre las verduras y agrega suficiente agua como para cubrir las verduras. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 40 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.