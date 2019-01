Langosta al horno Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Las galletas con mantequilla son el relleno perfecto para esta receta de langosta al horno. ¡Ideal para una cena romántica! Ingredientes 1 langosta fresca de aproximadamente 680 gramos

1/2 taza de mantequilla, derretida y dividida

1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). 2. Coloca la langosta sobre su espalda y utiliza un cuchillo filoso para hacer un hoyo. Retira el estómago y los intestinos. Reserva el hígado (la pasta verde) en un tazón pequeño. Revuelve las galletas con el hígado y rellena con ésta el hueco en el estómago de la langosta. Rocía con 2 cucharaditas de mantequilla. Coloca la langosta en un refractario. 3. Hornea durante 30 minutos, sin tapar. Si tu horno tiene la función de asado, enciéndela y cocina de 3 a 5 minutos para que las galletas se tuesten un poco antes de servir. Sirve con el resto de la mantequilla derretida.

