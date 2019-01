Manzanas cubiertas de caramelo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una receta clásica, ideal para tus fiestas infantiles, halloween o cualquier celebración. El uso de los caramelos chiclosos hace de esta receta una tarea bastante fácil. Ingredientes 6 manzanas Granny Smith

6 palitos de madera

400 gramos de caramelos chiclosos

2 cucharadas de agua

1. Ensarta los palitos en el lugar del tallo de la manzana. Coloca las manzanas en una charola para hornear cubierta con un trozo de papel aluminio ligeramente engrasado. 2. Coloca los caramelos y el agua en una cacerola a fuego bajo. Cocina, moviendo constantemente, hasta que los caramelos se derritan y la mezcla quede suave. Incorpora el estracto de vainilla. Sumerge cada manzana dentro de la mezcla de caramelo y pásalas por las paredes de la cacerola para que se cubran de caramelo. Elimina el exceso de caramelo de la parte inferior de la manzana y colócalas sobre la charola para que se enfríen antes de servir.

