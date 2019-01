Martini de granada Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Un coctel de vodka agridulce y delicioso. Encillo, pero lo suficientemente sofisticado para sorprender a tus invitados en tu próxima fiesta. Ingredientes 1 taza de hielo triturado

45 mililitros de jugo de vodka

45 mililitros de jugo de granada

1 gajo de limón

1 cucharada de azúcar para escarchar

90 mililitros de agua mineral

1 rebanada de limón Cómo hacerlo 1. Coloca el hielo, vodka y jugo de granada en una coctelera. Exprime el jugo del gajo de limón sobre la mezcla. Agita vigorosamente y reserva. 2. Usando el mismo gajo de limón, humedece el borde de una copa de martini. Pasa el borde de la copa por el azúcar. Cuela el líquido de la coctelera dentro de la copa y agrega el agua mineral. Adorna con la rebanada de limón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.