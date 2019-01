Ensalada de sandía refrescante Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 15 Una combinación de ingredientes sorprendentemente deliciosa. Puedes servirla como ensalada, entrada, botana saludable o como una comida ligera. Ingredientes 3 cucharadas de jugo de limón

1 taza de cebolla morada, rebanada a lo largo

15 tazas de sandía en cubos

3 tazas de pepino en cubos

250 gramos de queso feta, desmoronado

1/2 taza de cilantro fresco, picado

Pimienta negra

Vierte el limón sobre la cebolla morada. Deja desflemar mientras preparas la ensalada. 2. Mezcla la sandía, pepinos, queso feta y cilantro en un tazón grande. Sazona con pimienta negra. Agrega la cebolla desflemada a la ensalada de melón y revuelve. Agrega un poco de sal antes de servir.

