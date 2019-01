Chips de plátano macho Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Rebanadas de plátano macho verde fritas fritas en una cantidad abundante ded aceite vegetal. Una botana muy común en el Caribe. Ingredientes Aceite vegetal, para freír

2 plátanos machos verdes, pelados y en rebanadas delgadas

Fríe las rebanadas de plátano, una docena a la vez, hasta que queden doradas de ambos lados, entre 3 y 4 minutos. Escurrélas en un plato grande forrado con toallas de papel. Sazona con sal mientras aún están tibias.

