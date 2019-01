Picadillo de res con plátano Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una receta deliciosa de picadillo de plátano con carne molida de res que mi hermana aprendió en Costa Rica. Sirve con verduras o en tortillas, como taco. Ingredientes 4 plátanos machos verdes, pelados y cortados en 3 piezas

250 gramos de carne molida de res

2 dientes de ajo, picados finamente

2 cucharadas de cebolla picada finamente

2 cucharaditas de sal 1/2 cucharadita de pimienta

1 1/2 cucharadas de cilantro picado

1/2 taza de jitomate, picado

2 cucharadas de salsa inglesa

1. Coloca las piezas de plátano en una olla con agua salada a fuego medio-alto. Cocina hasta que se hayan ablandado, escurre y deja que se enfríen. Pica finamente. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega la carne de res, ajo y cebolla. Sazona con sal y pimienta. Cocina hasta que la carne haya perdido su color rojo y la cebolla esté suave. Incorpora los plátanos picados, cilantro y jitomate. Sazona con salsa inglesa y salsa picante. Cocina durante 10 minutos hasta que todo se haya calentado.

