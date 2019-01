Cerdo en salsa verde Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 20 En esta receta, el cerdo se cocina a fuego lento en una salsa de tomates y chiles verdes. La puedes acompañar con frijoles o arroz blando. Ingredientes 2,75 kg de carne de puerco en cubos

¼ de taza de aceite vegetal

2 cebollas grandes

6 dientes de ajo picados

1 cucharadita de sal de mar

pimienta molida al gusto

1 cucharada de comino molido 4,25 L de caldo de pollo

8 chiles poblanos frescos sin semilla y picados

4 chiles jalapeño frescos sin semilla y picados

2 pimientos sin semilla y picados

1,35 kg de tomatillos frescos sin cáscara

1 manojo de cilantro picado Cómo hacerlo 1. En una olla grande a fuego alto, sella la carne en el aceite vegetal hasta que tome un color café dorado. Retira la carne de la olla y deja en ésta 2 cucharadas de aceite. Agrega la cebolla y el ajo, sazona con sal y pimienta, y cocina hasta que la cebolla se haya acitronado. Agrega el comino y luego el caldo de pollo. Por último, regresa la carne a la olla. Cocina a fuego lento durante 30 minutos. 2. Agrega los chiles poblanos, jalapeños y pimientos. Licua los tomatillos y el cilantro y vierte sobre el guisado. Cocina a fuego bajo de 30 a 45 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.