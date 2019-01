Espárragos y champiñones al horno Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Me gustan las verduras al horno, pero ésta es una combinación perfecta. Pudieras bañarlos con salsa holandesa u otro aderezo, pero ¿para qué? Ingredientes 1 manojo de espárragos

250 gramos de champiñones frescos, cuarteados

2 ramas de romero fresco, picado

2 cucharaditas de aceite de oliva

Sal de grano al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230° centígrados (400° F). Rocía una charola para hornear con aceite vegetal en aerosol. 2. Coloca los espárragos y los champiñones en un tazón. Rocía con aceite de oliva, luego sazona con el romero, sal y pimienta. Revuelve bien. Acomoda los espárragos y champiñones en la charola, sin encimarlos. Hornea hasta que los espárragos se hayan ablandado, alrededor de 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

