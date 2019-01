Salsa Diane Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 12 Una salsa para tus carnes. Rápida, sabrosa y fácil de hacer. Deliciosa sobre un filete mignon con champiñones salteados. Ingredientes 3/4 de taza salsa de tomate enlatada

3/4 taza de salsa BBQ

3/4 taza de crema

1 1/2 cucharada de salsa inglesa

En una cacerola chica, mezcla la salsa de etomate, salsa BBQ, crema, salsa inglesa y ajo. Calienta a fuego medio-bajo, moviendo, hasta que esté a punto de hervir. Cocina durante 10 minutos sin dejar que hierva.

