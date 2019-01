Trucha empapelada Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Una forma rápida, fácil y deliciosa de cocinar la trucha: bañada en vino blanco, jugo de limón y mantequilla, y envuelta en papel aluminio. Cocínala en el asador o el horno. Ingredientes 2 truchas, limpias y sin cabeza

1/4 taza de vino blanco seco

2 cucharadas de mantequilla, derretida

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de perejil fresco

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el asador a fuego medio-alto. 2. Corta dos trozos de papel aluminio de 45 centímetros de largo de forma que se traslapen entre sí formando un trozo largo y ancho. Enjuaga los pescados y sécalos con una toalla de papel. Acomoda el pescado en el centro del papel, separados entre sí por 5 centímetros. Rocía con el vino blanco, mantequilla derretida y jugo de limón. Sazona con el perejil, sal y pimienta. Dobla el papel aluminio envolviendo el pescado, y sella bien las orillas. 3. Coloca el paquete en el asador y cocina de 15 a 20 minutos o hasta que el pescado se haya cocinado completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

