Pisco amargo Tiempo Total 2 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 2 Min Porciones 1 El pisco amargo es una bebida bastante popular en Chile y Perú. Se prepara con pisco y jugo de limón. El pisco es un licor elaborado con uva. Ingredientes 1 cucharada de azúcar refinada, o al gusto

30 mililitros de jugo de limón

60 mililitros de pisco

Disuelve el azúcar en el jugo de limón. Vierte esta mezcla y el pisco en una coctelera. Agrega el hielo, tapa y agita hasta que el exterior de la coctelera se haya escarchado, alrededor de 30 segundos. Cuela sobre una copa coctelera y sirve.

