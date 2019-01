Estofado de cordero irlandés Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Cada hogar irlandés tiene su propia receta de este platillo tradicional. Ésta es la mia. Delicioso durante los días de invierno. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

1 kilo de espaldilla de cordero, en trozos de 3.5 centímetros

1/2 cucharadita de sal

Pimienta recién molida al gusto

1 cebolla grande, rebanada

2 zanahorias, peladas y en trozos grandes 4 tazas de agua, o la necesaria

3 papas grandes, peladas y cuarteadas

1 cucharada de romero fesco, picado (opcional)

1 taza de poros, picados

Perejil fresco picado Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite a fuego medio en una olla grande. Agrega el cordero y cocina, moviendo lentamente, hasta que se haya dorado. Sazona con sal y pimienta. 2. Agrega la cebolla, zanahorias y cocina junto con la carne durante unos minutos. Incorpora el agua. Tapa y deja que hierva antes de reducir el fuego a bajo. Cocina a fuego lento durante 1 hora o más, asegurándote de que la carne este suave. 3. Agrega las papas y cocina de 15 a 20 minutos antes de agregar el poro y el romero. Sigue cocinanto, sin tapar, hasta que las papas estén suaves, pero no deshaciéndose. Sirve caliente y adorna con perejil fresco.

