Papas a la francesa fáciles en el horno Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una receta de papas a la francesa al horno. Las tiras de papa se cubren con aceite vegetal y se espolvorean con sal antes de hornearse hasta que quedan crujientes. Ingredientes 6 papas grandes, cortadas en tiras de 1/2 centímetro

1/4 taza de aceite vegetal

2 cucharadas de sal con sazonadores Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). 2. Cubre las tiras de papa con el aceite vegetal. Espolvorea con la sal. 3. Hornea durante 45 minutos o hasta que tomen un tono café dorado.

