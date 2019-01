Carne de res en salsa roja Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Riquísima en tacos (a pesar de salir tan jugosa) o sobre arroz. Es fácil y rápida. Ingredientes ½ kg de pulpa de res partida en cubos de 1 cm

½ pimiento rojo en rajas

2 tazas de salsa de jitomate

1 taza de agua

½ cebolla en rajas

1 cucharadita de comino molido

1 diente de ajo picado

Calienta un sartén grande a fuego medio. Agrega la carne, pimiento y cebolla. Vierte la salsa de jitomate y el agua y sazona con ajo, comino y chile en polvo. Tapa y cocina a fuego lento durante 45 minutos.

