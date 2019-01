Ejotes estilo japonés Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Inventé esta receta para reproducir los ejotes de mi restaurant japonés favorito. Sirve con un buen corte de carne asada. Puedes omitir la pasta miso si no la encuentras fácilmente. Ingredientes 250 gramos de ejotes frescos

2 cucharadas de salsa de soya baja en sodio

1/2 cucharada de pasta miso

1/2 cucharadita de chile quebrado

4 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de raíz de jengibre, rallada

1 cucharada de semillas de ajonjolí, tostadas Cómo hacerlo 1. Cocina los ejotes al vapor durante 5 minutos. Retira del fuego y pasa a una ensaladera. 2. Aparte, mezcla la salsa de solla pasta miso, chile quebrado, ajo y jengibre. Vierte sobre los ejotes y revuelve bien. Espolvorea con semillas de ajonjolí.

