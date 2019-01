Pisco agridulce Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Pisco es un tipo de brandy muy común en Perú y Chile, con un ligero sabor a tequila. Las clara de huevo le da a esta bebida un cuerpo y sabor bastante agradable. La angostura es un ingrediente primordial. Ingredientes 4 cubos de hielo

1 taza de pisco

1/3 taza de jugo de limón

1/3 taza de azúcar refinada

1 clara de huevo

Amargo de angostura Cómo hacerlo 1. Coloca los cubos de hielo, pisco, jugo de limón, azúcar, clara de huevo y amargo de angostura en el vaso de la licuadora. Licua a velocidad alta hasta alcanzar el punto frapé. Vierte dentro de dos copas y agrega unas gotas adicionales de amargo de angostura. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

