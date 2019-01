Ensalada de espárragos, feta y cuscús Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una ensalada sencilla, pero elegante y deliciosa. Deliciosa como complemento de cualquie platillo fuerte o por su cuenta. Ingredientes 2 tazas de cuscús

1 manojo de espárragos, en trozos de 5 centímetros

140 gramos de jitomate cherry, cortado a la mitad

180 gramos de queso feta, desmoronado

3 cucharadas de vinagre balsámico

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1. Cocina el cuscús de acuerdo a las instrucciones del paquete. Permite que se enfríe un poco. 2. Mientras, coloca los espárragos en una vaporera sobre 2.5 centímetros de agua y tápalos. Cocina hasta que se hayan ablandado, pero aún estén firmes, de 2 a 6 minutos. Escurre y enfría. 3. Mezcla los espárragos, jitomates y queso feta con el cuscús. Agrega el aceite de oliva, vinagre balsámico y pimienta negra. Revuelve para incorporar.

