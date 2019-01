Sopa de betabel Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una sopa hermosa, saludable y bastante sabrosa que, como si fuera poco, es facilísima de preparar. Betabeles, cebollas y ajo se hierven en caldo de res, luego se licuan para dar vida a esta delicia. Ingredientes 3 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla mediana, picada

3 dientes de ajo, picados

6 betabeles medianos, pelados y picados

2 tazas de caldo de res

Sal y pimienta negra recién molida

1. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega las cebollas y el ajo'cocina hasta que se hayan suavizado, pero no dorado, alrededor de 5 minutos. Incorpora los betabeles y cocina por 1 minuto. 2. Agrega el caldo de res y sazona con sal y pimienta. Deja que hierva, tapa y cocina a fuego lento hasta que los betabeles se hayan ablandado, entre 20 y 30 minutos. Retira del fuego y permite que se enfríe un poco. 3. Licua la mezcla poco a poco hasta que lograr una consistencia homogénea. Regresa la sopa a la cacerola y calienta un poco. Sirve en platos individuales y adorna con un poco de crema.

