Callos de hacha superdeliciosos Tiempo Total 24 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Callos de hacha en una mezcla de ajo, echalotes, mantequilla y pan molido. Hornea a la perfección y sirve con gajos de limón. Ingredientes 16 callos de hacha, enjuagados y escurridos

5 cucharadas de mantequilla, derretida

5 dientes de ajo, picado finamente

2 echalotes, picados

3 pizcas de nuez moscada en polvo Sal y pimienta al gusto

1 taza de pam molido

4 cucharadas de aceite de oliva

1/4 taza de perejil picado

Coloca los callos de hacha, mantequilla derretida, ajo y echalotes en un tazón. Sazona con la nuez moscada, sal y pimienta. Revuelve cuidadosamente para mezclar. Pasa la mezcla a un refractario. 3. En un tazón aparte, mezcla el pan molido con el aceite de oliva. Espolvorea sobre los callos de hacha. 4. Hornea hasta que el pan se haya dorado y los callos de hacha estén cocidos, entre 11 y 14 minutos. Espolvorea el perejil encima y sirve con gajos de limón.

