Pollo con papas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una receta de origen koreano muy fácil de preparar. Piernas de pollo, trozos de papa, zanahoria y cebolla se cuecen lentamente en una salsa picante que combina a la perfección con arroz al vapor. Si no encuentras pasta de chile en las tiendas orientales, sustitúyelo por una cantidad generosa de chile en polvo. Ingredientes 1 kilo de piernas de pollo

2 papas grandes, en trozos grandes

2 cebollas, en trozos de 5 centímetros

1 cebolla grande, cortada en 8 piezas

4 dientes de ajo, machacados

1/4 taza de agua

2 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de pasta de chile Cómo hacerlo 1. En una olla grande a fuego medio, mezcla las piernas de pollo, papas, zanaorias, cebolla, azúcar y ajo. Agrega el agua y la salsa de soya. Incorpora el azúcar y la pasta de chile. Deja que hierva a fuego alto, reduce el fuego a bajo y cocina a fuego lento durante 45 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido, los vegetales blanditos y el líquido espeso.

