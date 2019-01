Arroz rojo al horno Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Una receta muy sencilla para el arroz a la mexicana. Si no tienes caldo de pollo a la mano, prepáralo con agua y consomé de pollo granulado o en cubos. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla, picada

1 cucharadita de ajo picado

1 cucharadita de chile en polvo

1 cucharada de comino el polvo

1 taza de arroz

1 3/4 tazas de caldo de pollo

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo y cocina, sin dejar de mover, hasta que la cebolla esté transparente. Incorpora el chile en polvo y el comino, y cocina durante 30 segundos. Agrega el arroz, caldo de pollo y pasta de tomate. Deja que hierva. Pasa la mezcla a un refractario o molde para hornear y cubre con papel aluminio. 3. Hornea entre 35 y 40 minutos o hasta que el líquido se haya absorbido el arroz esté suave. Deja reposar entre 3 y 5 minutos antes de servir.

