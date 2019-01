Camarones tai Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 11 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 La mejor receta que existe de camarones asados. La marinada es una mezcla de jugo de limón, salsa de soya, mostaza y curry. Sabrosa y ligeramente picosita. Ingredientes 3 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharada de mostaza dijon

2 dientes de ajo, picados

1 cucharada de azúcar morena o mascabado

2 cucharadas de curry en pasta

1. En un recipiente no muy profundo o bolsa con cierre, mezcla el jugo de limón, salsa de soya, mostaza, ajo, azúcar y curry. Agrega los camarones y tapa el recipiente o cierra la bolsa. Marina dentro del refrigerador durante 1 hora. 2. Precalienta el asador o la parrilla a fuego alto. Cuando esté caliente, engrasa ligeramente la superficie. Ensarta los camarones en brochetas para que puedas manejarlos más fácilmente. Pasa la marinada a una cacerola y hierve a fuego medio durante unos minutos. 3. Asa los camarones durante 3 minutos por lado. Barnízalos ocasionalmente con la marinada.

