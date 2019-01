Pasta con espinacas, huevo y tocino Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una forma rápida de preparar un alimento balanceado. Pasta italiana con una mezcla de espinacas, tocino y huevos duros. Una combinación perfecta de nutrientes. Ingredientes 500 gramos de linguini o tu pasta preferida

3 cucharadas de aceite de oliva, dividido

90 gramos de tocino, picado

1/2 cucharada de chile seco quebrado

3 tazas de espinacas frescas en trozos

2 huevos cocidos, pelados y picados

Queso parmesano recién rallado Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta y cocina hasta que quede al dente, entre 8 y 10 minutos. 2. Mientras esperas que el agua empiece a hervir, calienta 1 cucharada de aceite de oliva en un sartén a fuego medio. Agrega el tocino y cocina hasta que que se haya dorado. Retira del sartén y colócalo sobre un plato cubierto con toallas de papel. 3. Regresa el sartén al fuego y agrega 2 cucharadas de aceite de oliva. Incorpora el chile. Luego agrega las espinacas y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que queden suaves. Regresa el tocino al sartén e incorpora los huevos. Tapa y apaga el fuego. 4. Cuando la pasta esté lista, escúrrela y reserva un poco del agua en que se coció. Agrega la pasta al sartén con las expinacas y mezcla bien. Si la pasta queda muy seca, agrega un poco del agua reservada. Sirve y espolvorea con queso parmesano. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.