Arroz al ajo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una receta muy sencilla de origen filipino. El ajo impregna el arroz de su sabor y aroma. La carne de cerdo molido es una adición que te encantará. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

1 1/2 cucharada de ajo picado

2 cucharadas de carne de cerdo molida

4 tazas de arroz precocido

1 1/2 cucharada de sal de ajo

Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Cuando esté caliente, agrega el ajo y la carne de cerdo. Cocina, sin dejar de mover, hasta que el ajo haya tomado un tono café dorado. Este es el color que debe tener para lograr el máximo de sabor. No dejes que se queme porque entonces tomará un sabor amargo. 2. Incorpora el arroz cocido y sazona con la sal de ajo y la pimienta. Cocina, sin dejar de mover, hasta que se haya calentado y mezclado completamente, alrededor de 3 minutos. Sirve y disfruta.

