Crema de limón Tiempo Total 5 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 5 El postre de limón más fácil que he hecho. Lleva solamente tres ingredientes, pero siempre impresionará a tus invitados. Ingredientes 3 tazas de crema para batir

1 1/4 tazas de azúcar refinada

3 limones grandes, su jugo

Mezcla la crema y el azúcar en una cacerola a fuego medio. Deja que hierva, sin dejar de mover, de 2 a 3 minutos. Incorpora el jugo de limón. Vierte en dulceras o copas y refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 5 horas. Agrega un poco de más crema sobre la superficie antes de servir.

