Dip de frijoles Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Este dip se prepara con frijoles blancos, mejor conocidos como alubias. Una receta deliciosa que puedes servir con pita tostada, verduras o galletas saladas. Ingredientes 900 gramos de alubias precocidas, enjuagadas y escurridas

1/3 taza de cilantro fresco, picado

3 dientes de ajo, machacados o picados

1/3 taza de aceite de oliva

1 1/2 limones, su jugo

Coloca las alubias, cilantro, ajo, aceite de oliva y jugo de limón en una licuadora. Licua hasta lograr una pasta homogénea o la consistencia deseada. Rectifica la sazón y sazona con sal y pimienta.

