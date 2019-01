Paté de lentejas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una receta de paté que puede ser vegetariano o no y cuyo sabor se debe al aceite de trufa. Muy pareceido al paté de verdad... pero sin vísceras. Ingredientes 1 taza de lentejas

2 tazas de caldo de verduras (o de pollo)

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Sal de grano y pimienta negra molida, al gusto

1 1/2 cucharadas de aceite de trufa Cómo hacerlo 1. Hierve las lentejas con el caldo en una olla tapada, hasta que estén suaves y todo el calso se haya absorbido, aproximadamente 30 minutos. Retira del fuego deja que se enfríen. 2. Coloca las lentejas en un procesador de alimentos o licuadora. Vierte el aceite de oliva y el aceite de trufa, y pulsa hasta lograr una pasta casi suave. Sazona con sal y pimienta al gusto. Agrega más aceite de trufa si lo deseas. Pulsa de nuevo hasta lograr la consistencia deseada. Si queda demasiado grueso, agrega unas cucharaditas de agua o caldo para adelgazarlo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.