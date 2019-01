Pasta de jengibre y ajo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Me he encontrado con varias recetas que llevan pasta de jengibre y ajo, la cual es muy difícil de encontrar. Con esta receta podrás prepararla fácilmente en casa. Ingredientes 125 gramos de ajo, picado

125 gramos de jengibre fresco, picado

1. Coloca el ajo y el jengibre en un procesador de alimentos. Pulsa para mezclar, agregando pequeñas cantidades de aceite de oliva para facilitar la mezcla, hasta lograr una pasta suave. Refrigera o congela.

