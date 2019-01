Filetes de pescado en salsa de ostión Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un pescado en salsa de ostión que es delicioso, fácil y rápido de preparar. Sirve con arroz y verduras. También puedes agregar mariscos. Ingredientes 1 kilo de filetes de pescado

Aceite en aerosol sabor mantequilla

2 cucharadas de aceite de maíz

1/4 taza de salsa de ostión

Pimienta con limón

Cómo hacerlo 1. Calienta un sartén grande a fuego medio. Coloca los filetes en el mismo. Rocía los filetes con el aceite en aerosol y espolvorea con la pimienta y el ajo en polvo. Cocina de 4 a 5 minutos. Luego vierte la salsa de ostión y voltea cuidadosamente los filetes. Cocina el pescado hasta que empiece a desmenuzarse, alrededor de 5 minutos.

