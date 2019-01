Ensalada de salmón ahumado Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una receta hawaiana. El salmón ahumado se mezcla con jitomates, cebollas y un poco de chile en polvo. El salmón ahumado es muy salado, prueba la ensalada antes de agregar la sal. Ingredientes 2 tazas de salmón ahumado, picado

6 jitomates medianos, picados

1 cebolla blanca, picada

1/2 taza de cebolla cambray, picada

Sal de mar, al gusto

Chile en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. En un tazón mediano, mezcla el salmón, jitomates, cebolla blanca, cebolla cambray, sal y chile. Refrigera durante por lo menos 30 minutos antes de servir. Sirve fría.

