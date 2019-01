Acelgas y cebollas caramelizadas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un platillo vegetariano que es bueno caliente o a temperatura ambiente. Sírvelo como guarnición de pastas, carnes o pollo. Ingredientes 1 cebolla grande, picada

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar morena o mascabado

1 manogo de acelgas, limpias y picadas

1/4 taza de aceitunas kalamata 2 cucharadas de alcaparras

1/2 cucharadita de sal de grano, o al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Cocina las cebollas hasta que empiecen a tomar un tono caf,e. Agrega el azúcar y sigue cocinando por unos minutos. 2. Cuando las cebollas se hayan ablandado y tomado un color café, incorpora las aceltas y las aceitunas. Cocina hasta que las aceltas estén ligeramente marchitas, alrededor de 3 minutos. Sazona con pimienta y exprime el limón sobre ellas.

