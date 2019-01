Salchichas a la diabla Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Salchichas con un toque picante que serán del agrado de chicos y grandes. Sirve sobre una cama de arroz al vapor y verduras. Ingredientes 1cucharada de aceite de oliva

1/2 kilo de salchicha coctelera

1/2 taza de agua

1 cucharadita de salsa de soya

2 cucharadas de salsa inglesa 1 cucharada de mostaza

1/4 cucharada de chile en polvo, o al gusto

2 cucharadas de pasta de tomate

1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Cocina las salchichas durante 15 minutos, o hasta que estén doradas y completamente cocinadas. 2. Escurre la grasa y regresa las salchichas al sartén. Incorpora el agua, salsa de soya, salsa inglesa, mostaza, chile en polvo, pasta de tomate y azúcar morena. Deja que la mezcla hierva, reduce la flama y cocina a fuego lento, moviendo de vez en cuando, durante 10 minutos.

