Chorizo mixto fácil Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Chorizo es fácil y rápido, hecho con una mezcla de carnes de res y cerdo. Me gusta prepararlo en cantidades grandes para congelarlo y tenerlo siempre a la mano. Ingredientes 1 killo de carne molida de res

1/2 kilo de carne de cerdo molida

3/4 taza de chile en polvo

3/4 cucharadita orégano seco

3 dientes de ajo, picados

2 cucharaditas de sal

3/4 taza de vino tinto seco

1/4 taza de vinagre blanco Cómo hacerlo 1. En un tazón grande, mezcla bien la carne de res, cerdo, chile en polvo, orégano, ajo, sal, vino tinto y vinagre. Utiliza tus manos para un mejor resultado. Tapa y refrigera de 2 a 3 díás. Sácalo del refrigerador una vez al día y mézclalo bien. 2. Si no piensas cocinarlo inmediatamente, divídelo en porciones de medio kilo y congélalo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.