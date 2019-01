Pasta mediterránea con acelgas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una mezcla deliciosa de acelgas, jitomates deshidratados, dos tipos de aceitunas y ajo, revuelta con pasta corta. Capaz de satisfacer apetitos feroces. Ingredientes 500 gramos de pasta de tornillo

1 manojo de acelgas, sin tallo

2 cucharadas de aceite de oliva

1/2 taza de jitomates deshidratados envasados en aceite, picados

1/2 taza de aceitunas kalamata, sin hueso y picadas

1/2 taza de aceitunas verdes, sin hueso y picadas

1 diente de ajo, picado

1/2 taza de queso parmesano recién rallado Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta y cocina de 10 a 12 minutos, hasta que quede al dente. Escurre. 2. Coloca las acelgas en un recipiente y llena la mitad del recipiente con agua. Cocina a temperatura Alta (High) dentro del microondas. Escurre. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega los jitomates deshidratados, aceitunas kalamata, aceitunas verdes y ajo. Incorpora las acelgas. Cocina, sin dejar de mover, hasta que los ingredientes se hayan ablandado. Revuelve con la pasta y espolvorea con queso parmesano al servir.

