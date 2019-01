Pechugas de pollo con cacahuate Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 El platillo perfecto para cuando tienes visitas y no sabes qué preparar. Las pechugas de pollo se barnizan con una salsa de crema de cacahuate, jugo de limón y curry en polvo. Ligeramente picositas. Ingredientes 2 cucharadas de crema de cacahuate

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharaditas de salsa de soya

1 diente de ajo, picado finamente

1/3 cucharadita de curry en polvo

1 pizca de chile en polvo

5 mitades de pechuga de pollo Cómo hacerlo 1. Precalienta un sartén o parrilla a fuego alto. 2. En un tazón, mezcla la crema de cacahuate, jugo de limón, salsa de soya, ajo, curry en polvo y chile en polvo. 3. Engrasa ligeramente el sartén. Coloca el pollo sobre éste y barnízalo son la mitad de la salsa. Asa de 6 a 8 minutos. Voltea y barnízalo de nuevo con el resto de la salsa. Sigue asando de 6 a 8 minutos más, o hasta que las pechugas estén completamente cocidas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.