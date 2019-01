Pasta con camarones y queso feta Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una receta fácil y deliciosa. Agrega espinacas o brócoli para un alimento completo. Si lo deseas, puedes utilizar espagueti u otra pasta en lugar de cabello de ángel. Ingredientes 1 paquete (500 gramos) de pasta cabello de ángel (Capelli Angelo)

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de cebolla picada

125 gramos de queso feta, desmoronado

250 gramos de camarones, pelados y desvenados Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta y cocina durante 4 minutos o hasta que quede al dente. Escurre y pasa a un tazón grande. 2. Derrite la mantequilla in un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla y cocina hasta que quede suave. Incorpora los camarones y cocina durante 3 minutos o hasta que tomen un tono rosado. Agrega el queso feta, revuelve y cocina durante 1 minuto más. Mezcla con la pasta y sirve.

