Pechugas de pollo con mango y nuez de la India Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una receta de pechugas de pollo con mango y nuez de la India, mezcladas con un aderezo picoso de mayonesa y curry en polvo. Ingredientes 6 mitades de pechugas de pollo

1/3 taza de pasas blancas

500 gramos de mango, pelado y en tiras delgadas

2/3 taza de mayonesa

2 cucharadita de curry en polvo 1 cucharada de mermelada de mango

1 cucharadita de jugo de limón

1 pizca de sal y pimienta negra molida

3/4 taza de nuez de la India, tostada Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con un poco de sal en una olla grande. Cocina las pechugas de pollo durante 20 minutos. Escurre, enfría y corta en tiras de 1 centímetro. 2. En un tazón grande, mezcla el pollo, pasas y mitad del mango. 3. Aparte, mezcla la mayonesa, curry, mermelada y jugo de limón. Sazona con sal y pimienta, luego incorpora a la mezcla de pollo y revuelve bien. Agrega la mitad de las nueces. Pasa a un platón y adorna con el resto de las tiras de mango y nueces.

