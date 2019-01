Dulce de arroz inflado con especias de la India Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Cereal de arroz inflado con nuez de la india y pasas, bañadosen una mezcla de mantequilla y bombones derretidos con un toque de cardamomo. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla sin sal

300 gramos de bombones miniatura

6 tazas de cereal de arroz

1 cucharadita de cardamomo en polvo

1 taza de nuez de la India sin sal, picada

1 taza de pasas blancas Cómo hacerlo 1. Mezcla el cereal, nuez de la India y pasas blancas en un tazón grande. Derrite la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio. Incorpora los bombones y el cardamomo, revolviendo hasta que quede una mezcla suave y sin grumos. Vierte sobre la mezcla de cereal y revuelve hasta que todo el arroz se haya cubierto uniformemente. Extiende sobre un refractario y presiona cuidadosamente con la mano para compactarlo. Permite que se enfríe y corta en cuadros.

