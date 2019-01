Arroz rojo picosito Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 5 Una receta fácil y rápida. Este arroz lleva chile en polvo, cuya cantidad puedes ajustar a tu gusto, y salsa de jitomate envasada, lo cual ahorra bastante tiempo. Ingredientes 2 cucharadas de manteca o aceite

1 taza de arroz blanco

2 dientes de ajo, picados

1 cebolla mediana, picada

2 jitomates saladet, sin semillas y picados 250 gramos de salsa de jitomate (enlatada o envasada)

1 1/4 tazas de caldo de pollo

2 cucharadas de chile en polvo

Calienta la manteca en una cacerola a fuego medio-alto. Agrega el arroz y cocina, sin dejar de mover, hasta que se haya tostado. Agrega el ajo y la cebolla; cocina hasta que la cebolla empiece a dorarse. Incorpora los jitomates, salsa de jitomate, caldo de pollo, chile en polvo y sal. Deja que hierva, luego reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina entre 20 y 25 minutos, o hasta que el arroz se haya ablandado. Deja reposar durante 5 minutos, tapado, antes de servir.

