Mejillones en salsa de sherry Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Mejillones frescos hervidos en una salsa de sherry, ajo, mantequilla y limón, y sazonados con consomé de pollo y sazonador italiano. Ingredientes 3 tazas de sherry seco

3 dientes de ajo, machacados

1 cubito de caldo de pollo

6 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de sazonador italiano

3 rebanadas de limón amarillo

1 3/4 kilo de mejillones, bien limpios Cómo hacerlo 1. Coloca el sherry, ajo, cubito de pollo, mantequilla, sazonador italiano y limón en una olla grande a fuego medio. Cuando empiece a hervir, agrega los mejillones, tapa y cocina hasta que se hayan abierto, aproximadamente 5 minutos. Desecha los mejillones que no se hayan abierto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.