Salsa verde Morelos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Salsa verde como se prepara en Morelos. Esta receta es la favorita de mi esposo y la utilizamos para tacos, huevos, carne de puerco, res y pollo. Ingredientes 1 kilo de tomates verdes, sin cáscara

2 chiles jalapeños frescos

3 dientes de ajo, pelados

1 pizca de clavo de olor

1/2 cucharadita de comino

1 pizca de pimienta negra molida

1 cucharadina de consomé de pollo en polvo Cómo hacerlo 1. Coloca los tomates, jalapeños y ajo en una olla grande. Agrega suficiente agua como para cubrir los tomates. Deja que hiervan a fuego alto, luego reduce el fuego a medio y cocina durante 10 minutos. Retira del fuego y deja enfriar durante 10 minutos. 2. Cuela los tomates, reservando el agua, y colócalos en el vaso de la licuadora. Agrega el clavo, comino, pimienta y caldo de pollo. Licua hasta que quede suave. Utiliza el agua para darle la consistencia deseada.

