Espárragos y chalote al horno Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Espárragos y chalotes bañados en aceite de oliva y vinagre de vino tinto. Esta receta está llena de sabor al mismo tiempo que es deliciosa y fácil de preparar. Ingredientes 2 manojos de espárragos frescos

4 chalotes medianos, en rebanadas finas

4 cucharadas de aceite de oliva extra-virgen

3 cucharadas de vinagre de vino tinto, dividido

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). 2. Coloca los espárragos y los chalotes en un tazón grande y báñalos con el aceite de oliva y sólo 2 cucharadas de vinagre. Sazona con sal y pimienta y revuelve para cubrirlos perfectamente. Acomoda los expárragos en una sola capa sobre una charola para hornear. 3. Hornea durante 20 minutos o hasta que se vean suaves y de un color verde brillante. Mueve la charola para qaue los espárragos rueden un poco y se cocinen uniformemente. Retira del orno y rocía con el resto del vinagre. Revuelve un poco y sirve inmediatamente.

