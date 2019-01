Sopa de alubias con espinacas y poro Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una sopa de alubias para satisfacer el apetito sin necesidad de carne. Es fácil de hacer y puedes convertirla en vegetarianaa si utilizas caldo de vegetales en lugar de caldo de pollo. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

4 bulbos de poro, picados

2 dientes de ajo, picados

1 litro de caldo de pollo bajo en grasa

1 kilo de alubias precocidas, enjuagadas y escurridas 2 hojas de laurel

2 cucharaditas de comino en polvo

1/2 taza de cuscús

2 tazas de espinacas frescas

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite de oliva en una cacerola u olla a fuego medio. Agrega el poro y el ajo, y saltea hasta que se hayan ablandado, alrededor de 5 minutos. Incorpora el caldo de pollo, alubias, hojas de laurel y comino. Deja que hierva y reduce el fuego a bajo. Agrega el cuscús. Tapa y cocina durante 5 minutos. Agrega las espinacas y sazona con sal y pimienta. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.