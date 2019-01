Salmón pochado Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Filetes de salmón pochados en caldo de pollo con eneldo fresco. Una receta muy fácil de preparar. Te recomiendo que lo sirvas con arroz y verduras. Ingredientes 4 filetes de salmón de 120 gramos cada uno

2 tazas de caldo de pollo

1 ramo de eneldo fresco, amarrado con pabilo Cómo hacerlo 1. Coloca los filetes de salmón en una olla grande y agrega el caldo de pollo. Deja que hierva a fuego medio-alto, reduce el fuego a bajo y agrega el dill. Tapa y cocina durante 15 minutos o hasta que el pescado se desmenuce fácilmente con un tenedor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.