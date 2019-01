Pastel magia negra Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Un pastel de chocolate negro, ideal para todas tus fiestas de magia negra o Halloween. Esta receta lleva cocoa, café negro, un poco de vainilla y jocoque, en lugar de leche. Ingredientes 220 gramos de harina de trigo

400 gramos de azúcar refinada

65 gramos de cocoa en polvo

2 cucharaditas de bicarbonato

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal 2 huevos

235 mililitros taza de café negro, preparado

235 mililitros de jocoque

120 mililitros de aceite vegetal

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa y enharina dos moldes redondos de 23 centímetros de diámetro. 2. En un tazón grande, mezcla la harina, azúcar, cocoa, bicarbonato, polvo para hornear y sal. Haz un pozo en el centro. 3. Agrega los huevos, café, jocoque, aceite y vainilla. Bate durante 2 minutos a valocidad media. La mezcla debe estar delgada. Vierte dentro de los moldes. 4. Hornea entre 30 y 40 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Deja enfriar durante 10 minutos y retira del molde para que se enfríen completamente. Rellena y decora a tu gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.