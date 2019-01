Arroz con leche y dátiles Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Arroz con leche endulzado con dátiles, en lugar de grandes cantidades de azúcar. Puede ser consumido tibio o frío. En esta receta el arroz cocido se muele un poco en la licuadora o procesador de alimentos. Ingredientes 2 tazas de arroz blanco, cocido

2 tazas de leche baja en grasa

3 cucharadas de azúcar refinada

15 dátiles, sin hueso y picados Cómo hacerlo 1. Coloca el arroz en un procesador de alimentos o licuadora, y procesa rápidamente, ya que no debe quedar como puré. Pasa a una cacerola, agrega la leche, azúcar y dátiles. Cocina a fuego medio, moviendo ocasionalmente, hasta que los dátiles se hayan ablandado, alrededor de 20 minutos. Sirve tibio o caliente.

