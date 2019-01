Ensalada de garbanzos con pimientos y cilantro Tiempo Total 8 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Garbanzos, pimientos amarillos, cilantro y cebollita cambray, con un aderezo de aceite de oliva, jengibre, comino y chile en polvo. Ingredientes 2 dientes de ajo, picados finamente

1/4 cucharadita de sal

1/2 taza de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón fresco

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

1 1/2 cucharaditas jengibre fresco rallado 1 cucharadita de comino en polvo

1/4 cucharadita de chile en polvo

550 gramos de garbanzos enlatados o precocidos, escurridos

2 pimientos amarillos, sin semillas y picados

1 manojo de cebollas cambray, en rebanadas delgadas

1/2 taza de cilantro fresco, picado Cómo hacerlo 1. Para preparar el aderezo, machaca juntos el ajo y la sal. Agrega el aceite de oliva, jugo de limón, vinagre, jengibre, comino y chile en polvo. Revuelve bien. 2. En una ensaladera, mezcla los garbanzos, pimientos amarillos, cebollas y cilantro. Incorpora el aderezo. Cubre y refrigera durante 8 horas o toda la noche. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.