Ensalada de jícama y elote Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una ensalada atractiva a la vista y al paladar. Se trata de una refrescante mezcla de sabores y colores que, además, es muy facil de hacer. Ingredientes 4 tazas de granos de elote, enlatados o congelados y descongelados

1 kilo de jícama, pelada y picada

4 mangos medianos, pelados, sin hueso y picados

1 taza de cebolla morada, picada

1/2 taza de cilantro fresco, picado

1/2 taza de jugo de limón

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. En un tazón mediano, mezcla el elote, jícama, mango, cebolla y cilantro. Vierte el jugo de limón sobre la ensalada y sazona con sal y pimienta. Revuelve bien. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.