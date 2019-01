Ensalada de acelgas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una receta de ensalada de pasta con acelgas. Bastante refrescante en un día caluroso. Puedes comerla también como plato fuerte o guranición. Ingredientes 1 taza de pasta de tornillo

1/2 manojo de acelgas, sin tallo y en trozos

1 pimiento rojo, sin semillas y picado

1/4 taza de vinagreta Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua en una cacerola. Agrega lapasta y cocina durante 8 minutos o hasta que esté suave. Escurre y enjuaga con agua fría. 2. En un tazón mediano, revuelve el rotini, acelgas y pimiento. Vierte la cantidad deseada de vinagreta y rrevuelve de nuevo.

